الانضباط بالفيفا توضح تفاصيل غرامة الاتحاد السوداني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تسلم الاتحاد السوداني لكرة القدم خطاباً من كارلوس شندر مدير إدارة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، يوضح فيه تفاصيل الغرامة المالية الموقعة على الاتحاد السوداني لكرة القدم على خليفة رمي حكم مباراة السودان وتشاد في تصفيات كأس العالم يوم 18 ديسمبر الماضي، في استاد المريخ؛ بحجر، وقد بلغ مبلغ الغرامة (32) ألف دولار، بينها ألفي دولار رسوم المحكمة والإجراء.

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