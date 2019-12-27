مقتل مشجع حي الوادي نيالا طنعاً بسكين لهذا السبب…

الخليج 365:

لقى مشجع حى الوادى نيالا محمد احمد عبد الله حسين الشهير (بشعلان) البالغ من العمر (١٩) سنة حتفه إثر طعنة بالة حادة عقب نهاية مباراة حى الوادى والأهلى عطبرة التى جرت أحداثها باستاد نيالا .. وتعود تفاصيل الحادثة لدي خروج المشجع ضمن رابطة مشجعي نادي حى الوادى وفى نشوة التشجيع ودون ان يقصد (داس برجله) على طواقى تخص المتهم (ا. ا. ر) كانت معروضة للبيع على الأرض شرق أمانة حكومة ولاية جنوب دارفور جنوب الاستاد وعندما شعر بذلك اعتذر لتاجر الطواقى إلا أن التاجر باغته بطعنة نجلاء (بسكين) أدت لمقتله فى الحال . قامت الشرطة بكافة الإجراءات القانونية وتم تدوين بلاغ بالرقم (٣٣٦٨) تحت المادة (١٣٠) من القانون الجنائى القتل العمد وحول القتيل لمستشفى نيالا التعليمى للتشريح ومن ثم ورى جثمانه الثرى وجارى التحرى لإكمال إجراءات البلاغ .

نسال أن يتقبلة بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والصالحين ويلهم أهله وزوية الصبر والسلوان وحسن العزاء انا لله وانا الية راجعون . المادة السابقة بنك الإبداع بالدمازين يؤكد جاهزيته لتمويل العائدين المقالة القادمة الانضباط بالفيفا توضح تفاصيل غرامة الاتحاد السوداني

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