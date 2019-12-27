بنك الإبداع بالدمازين يؤكد جاهزيته لتمويل العائدين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكد الأستاذ محمد إسماعيل مكي مدير بنك الإبداع للتمويل الأصغر فرع النيل الأزرق جاهزية البنك لتمويل العائدين خاصة الشباب لإدماجهم في المجتمع وترقية أفكارهم للمساهمة في زيادة الإنتاج والإنتاجية .

جاء ذلك خلال حديثه في منبر سونا الجوال الذي استضافه بمكتبه ظهر اليوم.

وأعرب عن أمله في ان يتحقق السلام في القريب العاجل حتي يتثني للبنك ايصال خدماته الي أبعد المناطق.

وناشد مكي كافة المؤسسات الحكومية لإحكام التنسيق وتسهيل الإجراءات والتعاون مع البنك وتمكين العاملين للاستفادة من الخدمات المقدمة عبر البنك والاستفادة من فرص التمويل المتاحة.

Advertisements

وأكد مكي عزم البنك لإنشاء فروع بالمحليات الأخري لتوسيع دائرة التمويل لفائدة الأفراد والمجموعات بالمناطق المختلفة، داعيا لعدم التخوف من التمويل خاصة وان الفرع يعمل بكفاءة وتقنية عالية من شانها تسهيل الإجراءات وسرعة الاستلام.

وتطرق الي أبرز ملامح خطة العام ٢٠٢٠ والمتمثلة في زيادة سقف التمويل للافراد حتي ٥٠ الف جنيه وللمجموعات حسب نوع المنتج ودراسة الجدوي بجانب ادخال نسبة أكبر من الشباب في دائرة التمويل للحد من البطالة وتشجيع الشباب علي العمل الحر .

وقال مكي ان الشراكات والتفاهمات للبنك مع عدد من المؤسسات ساهمت في تشجيع قطاعات واسعة من المنتجين وتحويلها الي قطاعات منتجة ومساهمة في اقتصاد الولاية، مبينا ان شراكة البنك مع مشروع تسويق الثروة الحيوانية والقدرة علي الصمود (ايفاد) حققت جملة من المكاسب والفوائد وفتحت افاق اوسع لشرائح الرعاة والمزارعين، واضاف ان مساهمة بنك الابداع في مشروع رفع الانتاجية لصغار المزارعين بتمويل عدد من المزارعين بمحليات (الدمازين – التضامن – ودالماحي – الروصيرص) مما اسهم في زيادة عدد الممولين الي ١٢٠٠ عميل وزيادة في انتاجية الفدان من ( ٧’٨) جوال للفدان الي (١٨’٢٠) جوال للفدان .

وتطرق مكي للمشاكل التي تواجه الشباب الممولين في مقدمتها تغيير الغرض وعدم الالتزام بتنفيذ ومتابعة المشروع الممول ، واضاف ان الالتزام بدراسات الجدوي والالمام بكيفية ادارة المشروع والجدية تعد من عوامل نجاح المشروعات، مؤكدا حرص البنك علي تدريب وتوعية كافة العملاء واكسابهم المهارات اللازمة لضمان نجاح المشروعات.