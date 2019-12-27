الهلال يسيطر على ابرز احداث 2019.. بقلم رمضان احمد السيد

الخليج 365:

▪︎ اثنان من الهلال واثنان من المريخ الافضل خلال الموسم ،،

▪︎ زوجة جونيور تحسم الجدل حول انتقال زوجها للهلال

▪︎ مصدر هلالي لا إجراءات بخصوص جوزيف ايسو الغاني

▪︎ الهلال ينزل تونس ويبدأ التخطيط لاغتيال النجم في عقر داره

▪︎ مباراة الترجي تعرقل مران الهلال على ملعب المباراة قبل ٢٤ ساعة ،،

▪︎ خيارات هلالية عدة لمواجهة النجم والاعتماد على المرتدات

▪︎ ابوعاقلة ينتظم بصورة عادية ويدخل ضمن خيارات المدرب صدقي

▪︎ دكة بدلاء النجم الافقر على الإطلاق ومردود الأعمار سلبي على الفريق

▪︎ الهاجس الوحيد للجهاز الفني للهلال قبل مباراة النجم الساحلي

▪︎ الاهلي القاهري شراهة نحو المزيد من المحترفين الأفارقة

▪︎ نجم الدوري السويسري والمنتخب النيجيري يقترب من فريق القرن

▪︎ مجموعات كاس العالم والكرة النسائية ابرز الأحداث على المستوى القومي

▪︎ المواجهات الكاملة لختام الدورة الاولى لمجموعات ابطال افريقيا

▪︎ ليفربول في صدام ناري مع الرصيف ليستر سيتي في الممتاز الانجليزي

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# ونحن نعايش هذه الايام احتفالات البلاد بأعياد ثورة ديسمبر المجيدة وكذلك العيد ال ٦٤ للاستقلال وكذلك العام الجديد نتقدم بالتهاني الحارة للشعب السوداني وقبيلة الرياضيين وكرة القدم على وجه الخصوص ،،

وبمناسبة نهاية العام لابد من ان نقف على بعض الظواهر الكروية والتى يسيطر عليها الهلال كأبرز الانجازات والأحداث بحكم استمراره في ابطال افريقيا ضمن المجموعات ، الفريق الوحيد من السودان المستمر في البطولة الكبرى بعد تساقط الآخرين

والان الهلال امام تحدي الاستمرار وتجاوز هذا الدور من خلال مباراة السبت القادم الختامية في الدورة الاولى ومن بعدها المباريات الثلاثة الاخيرة خلال يناير القادم

نتمنى للهلال التوفيق وان يواصل بنفس المستوى ويكمل المشوار للأفضل

نجاح الهلال ووصوله للمجموعات لم يكن بالأمر السهل في ظل الكثير من الأحداث رالتقلبات وعدم استقرار التدريب وفقدان الفريق لعدد من لاعبيه ومحترفيه ،،

ومن خلال مشوار الهلال تبرز اسماء من النجوم كان لها دورها وتأثيرها الكبير يتصدرها على الإطلاق نجم الفريق اطهر الطاهر صاحب الأهداف الحاسمة والمؤثرة سواء محلياً او افريقيا بحكم انه يلعب طرف أيمن ولا نقول بانه مقيد ولكن صاحب مهام دفاعية من الدرجة الاولى ،،

هدفه في شباك الاهلي القاهري كان له اكثر من مدلول ومعنى ، ويفرق كثير بين ان تكون مهزوم بهدفين لهدف وبهدفين نظيفين ، خاصة واذا كانت النتيجة خارج الارض ،،

اطهر الطاهر ومن خلال الجولة الاولى لابطال افريقيا على ملعب الجوهرة الزرقاء توج من ابرز نجوم المباراة واقتحم التشكيلة الافريقية للجولة الاولى،،

ويضاف للاعب اطهر الطاهر مستواه وتالقه ايضا مع المنتخب والمشاركة او التاهل لمجموعات كاس العالم المؤهلة لأولمبياد الدوحة في قطر ،،

والان اللاعب يصارع ايضا مع المنتخب من خلال مباريات مجموعات امم افريقيا التى تؤهل للكاميرون ،،

واللاعب الثاني بعده في الهلال هو بلا شك ايضا المهاجم محمدموسى الضي صاحب الأهداف الحاسمة افريقيا ومحليا ودوره المؤثر والكبير ،،

ومن الفرق الاخرى لا يمكن ان ننسى مستوى وتالق لاعبي المريخ رمضان العجب والتش وتاثيرهما على فريقهما حتى الان في صدارة الدوري ولو الى حين مع منافسة الهلال ولكل مباراة متبقية من الدورة الاولى حتى الان ،،

وكذلك دور اللاعبين مع المنتخب الوطني وتأهله لمجموعات المونديال ،،والتى ستجرى قرعتها ٢٢ من يناير المرتقب في مصر ،،

ويعاب على لاعبي المريخ وداع المريخ مبكرا للبطولة العربية وأبطال افريقيا من التمهيدي والجلوس على الرصيف ،،

وهناك العديد من اللاعبين المرشحين للأفضل من خلال العام ومنهم نجم اهلي شندي ياسر مزمل ، ونجم الامل بشير وزميله تمبش وما وصل له الفريق من مستوى ،،

وهناك لاعبين مرشحين من حي العرب ومريخ الفاشر والفلاح ولكن عدم ثبات مستوى الفرق وتعرضها لخسائر يحول دون ذلك في لفة الدورة الاولى الاخيرة ،،

هناك فرق خسرت في البدايات ولكنها تطورت وصعدت بمستواها حتى على مستوى فريقي القمة الهلال والمريخ ،

و هناك تراجع كبير في مستوى فريقي هلال الابيض والخرطوم الوطني وأهلي شندي ،،

مستوى فرق الممتاز وما تم إنجازه من نقاط يضع فرق الهلال والمريخ والأمل ضمن المربع الذهبي وقد يكون مع نهاية الموسم مطلوب فريق من أصل ٦ فرق لتكملة المربع الذهبي من بين حي العرب ومريخ الفاشر وأهلي شندي وهلال الابيض وحي الوادي نيالا

هذا الوضع وما سردناه يرجح كفة نجم الهلال اطهر الطاهر كأفضل لاعب في الموسم او العام ٢٠١٩

# على المستوى القومي ومن الأحداث التى فرضت نفسها تاهل الهلال للمجموعات المؤهلة لكاس العالم بالدوحة بعد تجاوز التصفيات التمهيدية وتخطى المنتخب التشادي ،،

وكذلك تواجد السودان في مجموعات امم افريقيا بعد ان أهله تصنيفه بان يعفى من الدور التمهيدي ،،

ومن الأحداث الاخرى المهمة قيام اول بطولة لكرة القدم النسائية بصفة رسمية على مستوى السودان

والان تحرى الترتيبات لتكوين المنتخب الوطني لسيدات السودان ،،،

كل عام والجميع بخير ونتمنى ان نشهد الكثير من الانجازات والنجاحات وتحقيق البطولات ،،

# المريخ حسم مباراته أمام الشرطة برباعية نظيفة مع عودة وتالق السماني وسيف تيري والتش ورمضان عجب وتاثر الشرطة بغياب مدربه الفاتح حسن للظروف الصحية التى يمر بها وتعرضه لذبحة قلبية وهو طريح الفراش بمستشفى القلب ويغادر دنيانا الفانية ليل الامس

له الرحمة والمغفرة

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لحن الختام

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# في الهلال افادت المصادر بان كل ما يتعلق بالتسجيلات الان مجمد في انتظار الخطوة القادمة

وحتى الخطوات التى كانت بدأت باتصالات مباشرة بواسطة رئيس النادي توقفت بعد ان تلقى الهلال ردا صادما من وكيل اللاعب الكونغولي جونيور المحترف في الدوري العراقي والذي أفاد بان زوجة اللاعب والمقيمة في فرنسا رفضت احتراف لاعبها في السودان ، بل انها سعت في فترة سابقة لتوقفه وإنهاء احترافه في العراق

الهلال كان قد تلقى موافقة وكيل اللاعب وتم إرسال التذاكر لوصوله مع الوكيل ولكن في النهاية تأخر الوصول لتأتي الإجابة الحاسمة فيما بعد

وبخصوص المدافع المالي كواليبالي والذي سبق له الاحتراف في عدة فرق الاهلي القاهرى وانتهاء بالرجاء توقفت بعد ان تكشف بان اللاعب شارك افريقيا مع الرجاء ولا يمكن ان يستفيد منه الهلال في البطولة الحالية ،،

والان هناك حديث كثير عن اللاعب الغاني جوزيف ايسو ولكن من طرف واحد غاني ربما اللاعب ووكيله والمواقع ، لم تعلن اي خطوة رسمية الان من الهلال كما ان المصادر افادت بان الهلال لم يخطو اي خطوة نحو إجراءات وفيزا وتذاكر ،،،،

# والحديث عن التسجيلات يقود لعدم التجديد لأربعة من لاعبي الهلال حتى الان برغم الموافقات الشفهية والوعود من رئيس النادي للاعبين من خلال لقائه بالجهاز الفني وقائد الفريق بويا قبل سفر البعثة لما بعد الفراغ من مباراة النجم الساحلي

وواضح ان هناك قلق في الجهاز الفني من مباراة الاهلي السابقة والى هذه المباراة من تاثير هذا على مردود اللاعبين الاربعة الأساسيين في التشكيلة او القائمة بقيادة القائد بويا والسمؤال وبشة وولاء الدين ، وقد تكون هذه الناحية السلبية الوحيدة للفرقة الهلالية وهي تتأهب للقاء النجم دون حسم مصير اللاعبين المفكوكيين وقد يؤثر هذا على تفكير اللاعبين اثناء المباراة ،،

والحديث عن سلبيات الهلال قبل مباراة النجم يقودنا ايضا لفرقة النجم وتاثرها بالخسائر المحلية وكذلك الأعمار الكبيرة للاعبين بقيادة شيخ اللاعبين يسن الشيخاوي ، وكذلك يعاني الفريق على دكة البدلاء بعد عديد الاصابات ،،،

كما ان النادي يعاني ماليا بعد ان استنزف الاهلي القاهري خزينة الفريق ونيله حكم من الفيفا بان يدفع النجم للأهلي مبلغ مليون ونصف المليون دولار بسبب انتقال المهاجم العاجي كواليبالي للفريق رغم ارتباطه بعقد مع الاهلي القاهرى لم ينتهى ،،

الان اللاعب جاهز لقيادة الفريق في مباراة الهلال بعد احتواء الأزمة ،،،

# الاهلي القاهرى شراهة نحو المزيد من المحترفين الأفارقة للفرقة الاهلاوية رغم امتلاء الكشف بالكثيرين ، الان مفاوضات مع محترف نيجيري لينكي ينشط مع لوزران السويسري ،،،

والان من خيارات الاهلي للموسم عامة وتم قيده ايضا نجم الزمالك السابق محمود كهرباء ما لم يكن قد شارك مع الزمالك افريقيا هذا الموسم ،،

# نزل الهلال تونس وأجرى حصة خفيفة وكان قد غادر بعد حصة خاصة باللاعبين الذين لم يشاركوا في اخر المباريات وعلى رأسهم النجم ابوعاقلة والذي يشارك الان بصورة عادية وأصبح واحد من خيارات الجهاز الفني للمباراة والأدوار الكبيرة والمهمة التى بمكن ان يقوم بها في ظل تراجع مستوى الثلاثي دراج ونزار وسليم ،،

قيام مباراة الترجي الافريقية على نفس الملعب تعرقل مران الهلال في ملعب المباراة قبل ٢٤ ساعة ، وكان رئيس البعثة ابوكلابيش قد أكد في تصريحاته بعد وصول البعثة بان ترتيبات اخرى تمت وسيتمرن الفريق اليوم الخميس على ملعب المباراة ،،،

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الحالة

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# تشهد مجموعات الابطال بداية الاسبوع الجمعة والسبت المباريات الثمانية الاخيرة للدورة الاولى لابطال افريقيا

على مستوى مجموعتنا الثانية يحل الهلال بالسبت ضيفا على النجم الساحلي ويستقبل الاهلي القاهري من نفس المجموعة فريق بلاتنيوم الزيمبابوي بمدرب جديد من اوربا ،،

من المجموعة الاولى غداً الجمعة يحل مازيمبي ضيفا على اوجستو الانغولي ، وبالسبت يحل الزمالك من نفس المجموعة ضيفا على زيسكو الزامبي

من المجموعة الثالثة بالسبت يستقبل اتحاددالجزائر فريق صن داونز الجنوب افريقي ، ويستقبل الوداد بترواتلتكو الانغولي ،،

من المجموعة الرابعة بالجمعة يستقبل الرجاء المغربي شبيبة القبائل الجزائري ، ويستقبل الترجي فيتاكلوب الكونغولي

صدامات مهمة ومؤثرة وقد تكون حاسمة للعديد من الفرق ،،

# في الممتاز الانجليزي او البوكسن دي العديد من المباريات المهمة ،،توتنهام مع برايتون ، ثم شيلسي مع ساوثهامتون ، ايفرتون ومدربه الجديد انشيليوتي مع بيرنلي ، ويحل الارسنال ضيفا على بورنموث ، ويواجه مانشيستريونايتد نيوكاسل ، والسهرة مع قمة ليفربول والوصيف ليستر سيتي ،،وبالجمعة يحل السيتي ضيفا على وولفرهامبتون ،،

لا راحة بالسبت تنطلق جولة جديدة من الممتاز حيث تلعب فرق ليستر والمانيو و توتنهام مباريات متباينة ، بينما قمة الجولة بالاحد صراع ارسنال وشيلسي ،وجولتان متفاوتتان لليفربول والسيتي مع وولفز وشيفلد على التوالي ،،

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الحالة ٢

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نعى الناعي مساء الامس وفاة المدير الفني لفريق الشرطة القضارف الفاتح حسن سليمان ، متأثرا بالازمة الصحية التى تعرض لها اثناء مباراة الفريق السابقة امام الرابطة كوستى

له الرحمة والمغفرة والتعازي لنادي الشرطة القضارف،

انا لله وانا اليه راجعون ،،،