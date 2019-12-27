شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تواصلت مصائب النجم الساحلي قبل مواجهة الهلال الأفريقية غدا السبت في الجولة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا بارتفاع عدد اللاعبين،الغائبين عن المواجهة الي ثلاثة حيث انضم لاعب الوسط عمر كوناتي الي الثنائي بن عزيزة والمهاجم الفنزويلي داروين وجميعهم يعانون من الإصابة ولن يكونوا مع فريقهم في مباراة السبت.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. النجم الساحلي يتلقى ضربة موجعة اخرى قبل مواجهة الهلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.