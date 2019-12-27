في تصنيف جديد من (2010 – 2019م).. الهلال الثامن أفريقيا والمريخ خارج القائمة

الخليج 365 :

جاء الهلال السوداني في المركز الثامن في التصنيف الذي أصدره موقع Africans Got football المختص في الإحصاء الرياضي امس الخميس لافضل الأندية الأفريقية في

الفترة من ٢٠١٠ وحتى ٢٠١٩ حيث تصدر مازيمبي الكنغولي القائمة وجاء الأهلي المصري ثانيا والترجي ثالثا الوداد رابعا

والنجم الساحلي خامسا والزمالك سادسا والصفاقسي التونسي سابها والهلال ثامنا وصن دوانز الجنوب أفريقي تاسعا ووفاق سطيف عاشرا وخلت القائمة التي تنشرها (سودانا فوق) من العملاق السوداني الثاني المريخ.