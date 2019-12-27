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الخليج 365 :
جاء الهلال السوداني في المركز الثامن في التصنيف الذي أصدره موقع Africans Got football المختص في الإحصاء الرياضي امس الخميس لافضل الأندية الأفريقية في
الفترة من ٢٠١٠ وحتى ٢٠١٩ حيث تصدر مازيمبي الكنغولي القائمة وجاء الأهلي المصري ثانيا والترجي ثالثا الوداد رابعا
والنجم الساحلي خامسا والزمالك سادسا والصفاقسي التونسي سابها والهلال ثامنا وصن دوانز الجنوب أفريقي تاسعا ووفاق سطيف عاشرا وخلت القائمة التي تنشرها (سودانا فوق) من العملاق السوداني الثاني المريخ.
كانت هذه تفاصيل خبر في تصنيف جديد من (2010 – 2019م).. الهلال الثامن أفريقيا والمريخ خارج القائمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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