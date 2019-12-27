تصريحات مدرب النجم الساحلي عن مباراتهم أمام الهلال غدا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكد المدير الفني للنجم الساحلي التونسي،خوان كارلوس جاريدو، أن مباراة “السبت” المُقبل ضد الهلال السوداني، ستكون مهمة لبقية المشوار في دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي النجم الساحلي متصدر المجموعة الثانية بـ (6 نقاط)، بالهلال السوداني ثاني الترتيب (3 نقاط)، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، السبت.

وقال جاريدو في المؤتمر الصحفي للمباراة، اليوم الخميس: “مواجهة الهلال ستكون صعبة؛ لأهمية الرهان بالنسبة للفريقين، لكن المهم أننا أعددنا جيداً لهذا اللقاء الذي سنحرص على أن نفوز به من أجل الجماهير، ولدعم حظوظنا في التأهل لربع النهائي “.

وتابع المدرب الإسباني: “سنخوض المواجهة في ملعب رادس، المميز بأجوائه الخاصة ونعول كثيراً على حضور جماهيرنا من أجل الدعم اللازم للاعبين”.

وأردف: “يوم السبت سنقدم كل ما لدينا لتحقيق الفوز على الهلال السوداني و هذا اللقاء ستكون له أبعاد مهمة سواء على مستوى ورقة التأهل أو فيما يتعلق بشحذ عزائم اللاعبين في باقي مشوار المسابقة “.

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وحول رأيه في الهلال السوداني قال جاريدو: “كل الفرق التي وصلت دور المجموعات جيدة، والهلال يتميز بالمهارات الفردية، لكن ما يهمني هو أن يلعب فريقي على حقيقة إمكانياته، لحصد النقاط الثلاث”.

وختم: “نركز اهتمامنا على هذه المباراة منذ مدة لأنها محورية ولها أهمية خاصة على درب الـتأهل للدور القادم”.

من جانبه قال اللاعب أمين بن عمر: “سنواجه منافساً محترماً، لكننا لن نساوم في النتيجة، وعازمون على حصد النقاط الثلاث لتعزيز صدارتنا، وحتى نضع قدما في الدور القادم، ونلعب براحة أكبر في باقي لقاءات المجموعة”.

وحول جاهزيته بعد عودته من إصابة الرباط الصليبي قال: “شُفيت تماماً والحمد لله استرجعت كامل عافيتي، لكن الكلمة الأخيرة في مشاركتي تبقى للمدرب جاريدو”.

وختم: “ندرك جميعا أهمية المباراة، ولن نفرط في نقاطها، من أجل جماهيرنا التي تستحق أن نهديها انتصارا جديدا بدوري الأبطال، الذي يعد من أبرز أهدافنا بالموسم الجاري”