تراجع سعر الدولار وبقية اسعار العملات الاجنبية في السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

خلت الشوارع والتقاطعات الرئيسية في قلب العاصمة الخرطوم الخميس من تجار العملة في أعقاب تشديد السلطات الأمنية قبضتها وملاحقتهم بحملات توقيف بدأت الأربعاء، تراجعت معها بنحو طفيف الأسعار في السوق الموازي.

وطبقا لمتعاملين تحدثوا لـ (سودان تربيون) فإن أسعار الدولار انخفضت إلى 85 – 86 جنيها للبيع مقارنة 87 جنيها ليوم الأربعاء، فيما انخفض سعر البيع للريال السعودي إلى 22.8جنيها بينما تراجع سعر البيع لليورو الى ٩٥ جنيها والدرهم إلى 23.5جنيها.

وعزا المتعاملون انخفاض اسعار العملات إلى قلة الطلب من المضاربين فضلا عن تخوف صغار التجار من حملة الاعتقالات التي أطلقتها السلطات.

ولفت أحد المتعاملين فضل عدم ذكر اسمه في حديث مع ” سودان تربيون” الى أن السوق الموازي بات الخميس في حالة شبه توقف عن عمليات البيع والشراء في انتظار مصير على التجار الذين اعتقلتهم السلطات الأربعاء.

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وقال إن الحملات كانت في عهد النظام المعزول دائما تتم على يد سلطات الأمن الاقتصادي لكنها حاليا تنفذها الشرطة وأضاف “لا نعرف ما يمكن أن يقع عليهم من جزاءات”.

وأوضح المحلل المصرفي محمد عبد العزيز إلى أن الحلول الأمنية لا تفلح في تراجع أسعار العملات الأجنبية.

وشدد على أهمية وضع حلول اقتصادية بزيادة الإنتاج وتشجيع الصادرات والاستثمار وتحفيز المغتربين.

وقال وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي قبل أيام إن أسعار الدولار الآن تواجه فوضى معلوماتية ومضاربة