عاجل| جامعة الخرطوم تتبنى مؤتمر لحل قضايا شرق السودان

الخميس 26 ديسمبر 2019

كتب محمد أمين

أعلنت جامعة الخرطوم تبنيها مؤتمر لمناقشة قضايا شرق السودان وتقديم رؤية متكاملة للحكومة الانتقالية لمعالجتها. وقالت مديرة الجامعة بروفيسيرة فدوى عبد الرحمن علي طه، في لقاء تفاكري اليوم (الخميس) ضم مجموعة من قادة الإدارات الأهلية والسياسية والمجتمع المدني بشرق السودان، إنّ مشكلة الشرق منذ الاستقلال وتفاقمت في عهد النظام المباد. واشارت إلى أنها ستجري اتصالات برئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، فور الإعداد للمؤتمر الذي يناقش قضايا التنمية والترتيبات الأمنية والسلام في شرق السودان. ويأتي هذا المؤتمر ضمن استعادة الجامعة لدورها الرائد في حل المشكلات القومية.



ومن جانبهم اعلن زعماء الإدارات الأهلية تاييدهم للمبادرة، مؤكدين ثقتهم في قدرة الجامعة على طي صفحة الخلافات وأزالة الشوائب عبر علمائها. كما أعلنوا دعمهم الكامل ومساندتهم للجامعة، وأكدوا أن مكونات شرق السودان تعاهدت على التعايش السلمي وأنهم يطالبون فقط بالأمن والخدمات وإنهاء التهميش. الجدير بالذكر أن جامعة الخرطوم من اقدم واعرق الجامعات في السودان والعالم العربي، ولها اسهامات كبيرة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي بالبلاد. وشارك في اللقاء مشايخ وأمراء لقبائل الرشايدة، والبوادرة، واللحويين، والنوبة، والحباب، والهوسا، والخوالدة، والمساليت، وغيرهم من المكونات الأهلية والسياسية وممثلي المجتمع المدني.