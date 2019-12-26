خبراء:معرض اكسبو 2020م فرصة لعرض إمكانيات السودان

قال السفير الدكتور سليمان محمد مصطفى المفوض العام للمعرض العام رئيس اللجنة الفنية للتحضير لمشاركة السودان في معرض اكسبو 2020م المزمع إقامته في اكتوبر المقبل بدبي، إن المعرض يعد فرصة ذهبية لعرض السودان الجديد، سودان ما بعد ثورة ديسمبر والتعريف بالإمكانيات والموارد الكبيرة التي يتمتع بها السودان على مختلف الأصعدة، داعيا إلى أهمية التعاون بين جميع الوزارات والقطاعات والجهات المعنية.

ورحب مصطفي خلال ترؤسه الاجتماع المشترك الذي عقدته اللجنة الفنية اليوم بمشاركة وفد من اللجنة المساندة للجنة من السودانيين المقيمين بدولة الإمارات العربية المتحدة، بأعضاء الوفد، مشيرا إلى الجهود التي بذلت خلال الأيام الماضية للتحضير للمشاركة وأهمية الاستفادة من زيارة وفد الإمارات في هذا الشأن لما لديه من خبرات فنية حديثة يمكن أن تسهم في إنجاح مشاركة السودان بالصورة المطلوبة، واستمع الاجتماع إلى التصور العام لمشاركة عدد من وحدات وزارات الاستثمار والسياحة والبنى الحتية والمؤسسة السودانية للأسواق والمناطق الحرة في المعرض بجانب رؤية وزارة الإعلام لتغطية مشاركة السودان في هذا المعرض.

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وأكد الخبراء القادمون من الإمارات وهم الدكتورة رشا سليمان والأساتذة عصام اكرت وطارق فرح وحبيب الله كمال حمزة أن المعرض فرصة للتعريف بسودان ثورة ديسمبر المجيدة وأنهم جاهزون لتقديم كل المساعدات الممكنة حتى يظهر السودان بالمظهر الذي يليق به كدولة كان لها الريادة والسبق في مجالات عديدة على دول أصبح الآن لها شأن عظيم بينما تراجع دور السودان نتيجة للسياسات والممارسات الخاطئة للنظام البائد.

وطالبوا بحسب سونا – بالاستفادة من التقانات الحديثة في عرض المشروعات المقدمة للاستثمار مصحوبة بدراسات الجدوى الاقتصادية، داعين إلى أهمية وضع خطة إعلامية طموحة تستوعب وسائل الإعلام الحديث والبدء من الآن في التبشير بمشاركة السودان في المعرض وإظهار الفوائد العديدة التي سيجنيها السودان من المشاركة مثل التعريف بالتحول السياسي الذي حدث بالبلاد والفرص المتاحة للاستثمار والسياسات والحوافز التشجيعية للمستثمرين لبناء شراكات معهم والاستفادة القصوى من وسائل الإعلام والترويج بطرق مبتكرة وحديثة تساعد في جذب رؤوس أموال لصالح خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، مؤكدين أن السودان لديه الكثير الذي يمكن أن يقدمه للعالم في هذا الصدد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)