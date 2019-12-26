تفاصيل لقاء الكباشي برئيس دولة الجنوب

التاريخ: 26-ديسمبر-2019 فى : أخبار 2 مشاهدة استقبل رئيس دولة جنوب السودان الفريق سلفاكير ميارديت بالقصر الرئاسي بجوبا ظهر اليوم ،عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق الركن شمس الدين كباشي بحضور سفير السودان بجوبا السفير عادل إبراهيم. Advertisements وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين ، ونقل عضو مجلس السياده للرئيس سلفاكير تحايا وتهانيء رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بمناسبة أعياد الكريسماس متمنيا لدولة الجنوب دوام الاستقرار والازدهار. واعرب عضو مجلس السيادة الانتقالي عن شكر وتقدير السودان حكومة وشعبا علي الرعاية الكريمة من دولة الجنوب لمفاوضات السلام وأبان بحسب سونا – أن اللقاءات التي أجراها رئيس دولة الجنوب مع قادة الحركات أسهمت في تقريب وجهات النظر بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح وعززت مسيرة التفاوض. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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