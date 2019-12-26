الأدلة الجنائية تنظم ورشة الرسالة وآفاق المستقبل

دشنت الإدارةالعامة للأدلة الجنائية بمركز التميز بمقرها بشارع عبيد ختم اليوم؛ ورشة علمية بحضور عدد من الخبراء والمختصين في مجال الطب العدلي وضباط الأدلة الجنائية والقضاء والنيابة.

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وقال اللواء حيدر سيد أحمد مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية – في تصريح بحسب سونا نقلا عن المكتب الصحفي للشرطة – إن إدارته نظمت هذه الفعالية العلمية ضمن احتفالات الإدارة باليوبيل الذهبي للأدلة الجنائية؛ حيث أكملت خمسين عاما من العطاء في خدمة القضايا العدلية والجنائية. وناقشت الورقة الأولى التي قدمها مولانا مختار محمد عثمان بعنوان حجية الدليل المادي في الإثبات ورأسها اللواء شرطة بروفيسور أحمد عوض الجمل، والورقة الثانية قدمها عميد شرطة علاء الدين محمد عبدالجليل مدير دائرة مسرح الحادث؛ والتي ناقشت أهمية مسرح الجريمة في العمل الجنائي؛ والتي ترأسها فريق شرطة كمال احمد حسن، والورقة الثالثة قدمها عميد شرطة ماهر زين العابدين والتي ناقشت آليات المختبرات الجنائية في إصدار التقارير الفنية.

في ختام الورشة تحدث الفريق شرطة العادل عاجب يعقوب، مثمنا الجهود الكبيرة التي تبذلتها الأدلة الجنائية في فك طلاسم الجرائم والوصول لمرتكبيها بمهنية عالية. من جانبه امتدح ممثل الطب العدلي جهود الأدلة الجنائية في مجال تحقيق العدالة مضيفا أن ضباط الأدلة الجنائية علماء وخبراء في مجالاتهم بفضل التأهيل العالي الذي يتمتعون به ، مضيفا بأنهم شركاء المثل العدلي من القضاء والنيابة والشرطة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)