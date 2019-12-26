مديرعام قوات الشرطة يشيدباداء قوات الاحتياطى المركزى

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اكد الفريق اول شرطة (حقوقى) عادل محمد احمد بشائر مدير عام قوات الشرطة الاهتمام بترقية وتطوير العمل الشرطى من خلال توفير معينات العمل وخلق بيئة جاذبه لمنسوبى الشرطة حتى يضطلعوا بالدور المنوط بهم فى توفير الامن والاستقرار للمواطنين. جاء ذلك لدى مخاطبته اليوم منسوبى قيادة قوات الاحتياطى المركزى بفتيح العقليين خلال زيارته للقيادة بحضور أعضاء هيئة ادارة الشرطة ، مثمنا أداء قوات الاحتياطى المركزى فى المساهمة فى استقرار وتنمية البلاد والمحافظة على رتق النسيج الاجتماعى خاصة بولايات دارفور ، مضيفا ان قوات الاحتياطى المركزى تسهم ايضا فى الحد من عمليات التهريب التى تتم عبر الحدود بجانب ضبط محاولات تهريب المخدرات واسنادها لعمليات الامن الداخلى مجددا حرصه على تقديم الدعم الفنى واللوجستى لقيادة الاحتياطى المركزى التى قدمت الشهداء من الضباط وضباط الصف والجنود .

من جانبه أبان اللواء شرطة عزالدين الشيخ قائد قوات الاحتياطى المركزى بحسب سونا – ان اهتمام رئاسة قوات الشرطة بقوات الاحتياطى المركزى يؤدى الى مزيد من بسط الامن والاستقرار بالبلاد ، مؤكدا جاهزية قوات الاحتياطى المركزى الكاملة للحد من الظواهر السالبة التى تستهدف استقرار الوطن والمواطن . ويفيد(المكتب الصحفى للشرطة) ان مدير عام قوات الشرطة وقف خلال زيارته لقيادة الاحتياطى على الخدمات الطبية التى يقدمها مستشفى القيادة كما تلقى مدير عام الشرطة وثيقة عهد وميثاق من منسوبى الاحتياطى المركزى.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)