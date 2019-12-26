وفد الحكومة يعقد جلسة مفاوضات مع مسار الشمال

التاريخ: 26-ديسمبر-2019
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عقد وفد الحكومة برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق الركن شمس الدين كباشي صباح اليوم جلسة مفاوضات مع مسار الشمال- أحد مسارات الجبهة الثورية- بحضور الوساطة من دولة الجنوب برئاسة توت قلواك مستشار رئيس دولة الجنوب للشئون الأمنية.
وأوضح توت قلواك رئيس وفد الوساطة من دولة الجنوب في تصريح صحفي بحسب سونا – أن قيادات المسار قدموا رؤيتهم التفاوضية حول قضايا المسار، مشيراً إلى حرص الوساطة على استمرار التفاوض بجدية ورغبة في تحقيق السلام.
وقال د. الهادي إدريس، رئيس الجبهة الثورية، إنه وبتقديم مسار الشمال رؤيتهم للوساطة تكون كل مسارات الجبهة الثورية قد دخلت في التفاوض مع الحكومة ويعتبر تاكيداً بأن التفاوض يسير بخطى ثابتة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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