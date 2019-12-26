الإجتماع الإستثنائي لمجلس الوزراء

يعقد مجلس الوزراء إجتماعاً إستثنائياً الساعة الثانية ظهر غداً الجمعة لإجازة موازنة العام المالي 2020م بحسب ما أوردته صحيفة السوداني على موقعها نقلاً عن إعلام مجلس الوزراء. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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