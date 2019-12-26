قرار يمنع النشاط التعديني بالآليات الثقيلة بشمال دارفور

التاريخ: 26-ديسمبر-2019 فى : أخبار 3 مشاهدة أصدر والي ولاية شمال دارفور المكلف اللواء ركن مالك الطيب خوجلي قراراً قضى بمنع مزاولة أي نشاط تعديني بواسطة الآليات الثقيلة في جميع مناطق التعدين بالولاية إلا بتصديق من الجهات المختصة. Advertisements ونص القرار بحسب سونا – على أن كل من يخالف ذلك سيعرض نفسه للمساءلة القانونية. ووجه الوالي الأمانة العامة للحكومة ومحليات الولاية والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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