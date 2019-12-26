قرار بتشكيل لجنة فنية لجمع السلاح بشمال دارفور

أصدر والي ولاية شمال دارفور المكلف اللواء الركن مالك الطيب خوجلي قراراً قضى بتشكيل لجنة فنية لجمع السلاح بالولاية وذلك استناداً على الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019م والتي تشير للقرار الصادر من مجلس السيادة بالرقم( 223) لسنة 2019م وانفاذاً لتوجيهات اللجنة العليا لجمع السلاح .

حيث جاءت اللجنة برئاسة قائد الفرقة السادسة مشاه وعضوية كل من مدير شرطة الولاية، مدير جهاز المخابرات العامة، قائد قوات الدعم السريع بالولاية، ركن الاستخبارات بالولاية عضواً ومقرر، وكيل النيابة الأعلى بالولاية ومدير الهيئة الولائية للأذاعة والتلفزيون.

وحدد القرار بحسب سونا – مهام واختصاصات اللجنة في وضع خطة فورية لجمع السلاح ومحاربة جميع المهددات الأمنية بالولاية و القبض على المركبات والآليات والعربات والمواتر التي دخلت أو تدخل الولاية عبر دول الجوار بطريقة غير شرعية. على أن تقوم اللجنة برفع خطتها للوالي كما نص القرار علي للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)