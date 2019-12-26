6.2 مليار جنيه مقترح موازنة الجزيرة الجديدة

التاريخ: 26-ديسمبر-2019
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أكملت وزارة المالية والإقتصاد والقوي العاملة بولاية الجزيرة إعداد مقترحات الموازنة العامة للولاية للعام 2020م بمبلغ 6.2 مليار جنيه خصصت منها ٣٣% لقطاع التعليم و١٩% لقطاع الصحة وذلك وفق الموجهات العامة لوزارة المالية الاتحادية وكشفت الأستاذة إخلاص حسين المدير العام لوزارة المالية والاقتصاد والقوي العامله في تصريح لسونا أن وزارتها بصدد رفع مقترحات الموازنة لمجلس حكومة ولاية الجزيرة توطئة لإجازتها خلال الأسبوع القادم
وأكدت أن موازنة العام 2020م تعمل على إزالة التشوهات في نظام المرتبات ومعالجة وضبط الأسواق ومحاربة الوسطاء وتفعيل دور الجمعيات التعاونية في تخفيف أعباء المعيشة.
وكشفت بحسب سونا – أن موازنة العام 2020م خصصت مبلغ 1.5 مليار جنيه لمشروعات التنمية بولاية .الجزيرة.
الخرطوم (ككوش نيوز)
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