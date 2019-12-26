النطق بالحكم في قضية “أحمد الخير” الثلاثين من ديسمبر

التاريخ: 26-ديسمبر-2019 فى : أخبار 7 مشاهدة تسلمت المحكمة الخاصة بمحاكمة (38) من جهاز المخابرات العامة المتهمين بضرب وتعذيب شهيد خشم القربه الأستاذ (أحمد الخير)، مرافعات الدفاع الختامية عن المتهم الأول وبقية المتهمين، وحجز القاضي الصادق عبد الرحمن الفكي القضية للنطق بالحكم في الثلاثين من ديسمبر الجاري، وذلك بعد اكتمال كافة إجراءات التقاضي بسماع أقوال شهود الاتهام والدفاع في البلاغ وأفاد مصدر بحسب (اليوم التالي) أن الدفاع سلم القاضي المرافعات بعد دراسة تامه لكل أجزاء القضية فيما قام الاتهام بدفع مرافعاته مسبقاً للمحكمة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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