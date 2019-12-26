انطلاقة مؤتمر مراجعات الخطاب الإسلامي و إدارة التنوع

ينطلق يوم السبت المقبل مؤتمر مراجعات الخطاب الإسلامي وإدارة التنوع في السودان بصالة (رومنس غرب جامعة المستقبل) بالخرطوم؛ الذي ينظمه مركز المقاصد للتدريب بالتعاون مع مركز التقدم حيث يشرف الجلسة الافتتاحية وزير الشؤون الدينية والأوقاف الأستاذ نصرالدين مفرح ويتم خلاله تقديم عدد من الأوراق .

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وقال الدكتور محمد خليفة صديق ممثل مركز المقاصد للتدريب – لدى مخاطبته منبر (سونا) اليوم الخميس – أن المؤتمر يهدف إلى أن تكون الوسطية والاعتدال هي الغالبة على كل الآراء، مؤكداً ضرورة إدارة التنوع خاصة أن السودان بلد معروف بالتسامح والتعايش السلمي بين مختلف مكوناته رغم التنوع، وهذا يعتبر محمدة، مضيفاً أنه لابد أن يساهم الجميع بالاتفاق على ميثاق شرف إسلامي للمؤسسات الإسلامية، مؤكداً مشاركة عدد من المفكرين، وأن محاربة الغلو والتطرف يقع على الجميع، مشيراً إلى أننا قمنا بعمل مع المختصين وأن تغيير المناهج لايتم بصورة شخصية بل عبر خبراء ومختصين.

وقال بحسب سونا – إن الطرق الصوفية ليست كلها وقعت في أحضان المؤتمر الوطني؛ بل كان غالبيتهم يعارضون توجه المؤتمر الوطني؛ مما سبب لهم خلافات كثيرة، وأن لهم دوراً كبيراً في نشر الدعوة مثل العركيين والقادرية وكل الطرق الصوفية .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)