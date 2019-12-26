تفاصيل لقاء حمدوك مع أسر شهداء منظمة شهداء ديسمبر

التاريخ: 26-ديسمبر-2019 فى : أخبار 10 مشاهدة التقى السيد رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك باللجنة التنفيذية لمنظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر المجيدة، وذلك لدى زيارته لمقر المنظمة اليوم يرافقه السيد وزير شؤون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس . Advertisements واستمع رئيس الوزراء إلى تنوير حول عمل المنظمة والمطالب المُستحقة التي قدمها أعضاء اللجنة نيابة عن أسر الشهداء، كما تمت مناقشة كافة القضايا المتعلقة بالشهداء الأبرار. ووعد حمدوك بحسب سونا – بتحقيق العدالة والقصاص لدم الشهداء عبر القضاء العادل الذي أرسته ثورة ديسمبر المجيدة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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