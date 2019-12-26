وكيل الشؤون الدينية : ثورة ديسمبر وفرت مناخ التغيير والإصلاح

التاريخ: 26-ديسمبر-2019
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أكد وكيل وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الأستاذ سليمان محمدي بشار أن ثورة ديسمبر المجيدة وفرت المناخ والبيئة الملائمة التى يمكن من خلالها إحداث الإصلاح والتغيير، وأن أفضل خدمة قدمتها الثورة هي إزالة النظام الشمولي والإتيان بحكومة انتقالية ترفع شعار الحرية والسلام والعدالة. وقال الوكيل – خلال مخاطبته بالوزارة اليوم احتفال العاملين بالوزارة بيوم الخدمة؛ والذي خصص حول الفساد الإداري – إن منظمات المجتمع المدنى والإعلام واحدة من أدوات محاربة الفساد
والمؤسسات الدينية وهي تعمل فى مجال التنمية البشرية وإصلاح الإنسان أولى بالشفافية والعدالة ومكافحة الفساد، إضافة إلى دورها التوعوي والإرشادي وغرس قيم الحق والخير والفضيلة فى المجتمع. وبحسب سونا قدم د. علي إبراهيم محمد؛ محاضرة حول الفساد لاسيما الفساد الإداري وأضراره على الاقتصاد ومستوى الدخل القومي وزيادة معدلات الفقر فى المجتمع وآليات وطرق محاربة الفساد عن طريق سن التشريعات والقوانين واللوائح الضابطة. وقدم العاملون بالوزارة عدداً من المداخلات الهادفة التى أثرت الاحتفال، ووجد اليوم تجاوباً وإشادة كبيرة منهم.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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