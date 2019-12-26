عاجل| “العلمانية” تعصف بالمفاوضات بين الحكومة والحركة الشعبية

الخميس 26 ديسمبر 2019

أكدت الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحول، أن طلبها تعليق المفاوضات بسبب رفض الحكومة النص على علمانية الدولة. وقالت في بيان اليوم ( الخميس) أن تعليق الوساطة للمفاوضات لمدة اسبوعين بناءا علي طلب من وفد الشعبية بغرض مشاورات مع المؤسسات القاعدية. وأضافت أن المفاوضات تعثرت بسبب تباعد المواقف مع الحكومة حول علمانية الدولة وحق تقرير المصير، الأمر الذي حال دون توقيع إعلان المبادئ. واشارت إلى أن وفد الحركة تقدم في الجلسة الأخيرة من المحادثات بمقترح فصل الدين عن الدولة مع حق إقليمي جبال النوبة والنيل الأزرق في ممارسة تقرير المصير لتحديد مستقبلهما السياسي بما في ذلك الإستقلال التام عبر إستفتاء شعبي. واكدت الحركة الشعبية عزمها ورغبتها الأكيدة في إستئناف المفاوضات وتحقيق سلام عادل وشامل يخاطب الجذور التاريخية للمشكلة السودانية وبناء دولة علمانية.

