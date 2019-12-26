عبدالله حمدوك رئيس الوزراء

أعلنت وساطة جنوب السودان لمحادثات السلام في السودان تعليق المفاوضات بين الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو لمدة اسبوعين. وقال رئيس لجنة الوساطة، توت قلواك، تعليق للتفاوض استجابة لطلب الحركة من أجل التشاور مع قيادتها وقواعدها حول بعض القضايا محل التفاوض لإكمال الرؤية حولها. وأكد قلواك أن المفاوضات في هذا المسار والمسارات الأخري تسير بصورة طيبة تمهيداً للوصول إلى اتفاق سلام شامل. في غضون ذلك عقد وفد الحكومة المفاوض برئاسة، عضو مجلس السيادة الانتقالي، الفريق الركن، شمس الدين كباشي اليوم (الخميس) جلسة مفاوضات مع الجبهة الثورية حول مسار الشمال. وقال توت قلواك، أن قيادات المسار قدموا رؤيتهم التفاوضية حول قضايا المسار. واشار إلى حرص الوساطة علي استمرار التفاوض بجدية ورغبة في تحقيق السلام. ومن جانبه قال رئيس الجبهة الثورية، الهادي ادريس، بتقديم مسار الشمال رؤيتهم للوساطة تكون كل مسارات الجبهة الثورية قد دخلت في التفاوض مع الحكومة الذي يسير بخطى ثابتة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل| تعليق المفاوضات بين الحكومة والحركة الشعبية لهذا الموعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.