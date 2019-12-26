(ميسي) يمقلب الكاردينال رئيس نادي الهلال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : مقلب لاعب اهلي شندي حسن متوكل مجلس إدارة نادي الهلال وأكمل اليوم الإجراءات الأولية لانتقاله مع الدوري السعودي حسب ما علم(الموقع) وفضل حسن متوكل الشهير ب (ميسي) الانضمام إلى الدوري السعودي وعدم إكمال اتفاقه مع الهلال.. الجدير بالذكر أنحسن متوكل مطلق السراح من كشوفات النمور.

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