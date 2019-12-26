(الحواتة) يحتفلون مع (النايمين بدون تمرة)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

دشنت مجموعة أقمار الضواحي يوم أمس مشروع (لقمة وغطاء) في نسخته الثانية تحت شعار “يا النايمين بدون تمرة”، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه المشروع في نسخته الأولى العام الماضي.

وتستهدف أقمار الضواحي بهذا المشروع بحسب صحيفة آخر لحظة، الأطفال فاقدي السند من أبطال الشوارع الذين كانوا في مقدمة الموكب، والذين أخذوا مكانهم بين الثوار المعتصمين في ساحة القيادة العامة. وهم يعيشون اليوم تحت الكباري والانفاق والطرقات.

وتهب المجموعة أجر هذا المشروع لروح شهيد “الحواتة” صالح عبد الوهاب، ولكل شهداء الثورة ولروح الفنان الراحل محمود عبد العزيز.