إستقبال نانسي عجاج بالورود في السعودية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : حظيت الفنانة نانسي عجاج باستقبال خاص لدى وصولها لمطار العاصمة السعودية وذلك بعد أن قام عدد من الشباب بإهدائها بوكيه ورد تعبيراً منهم عن حبهم وعشقها لفنها، بينما رافقتها خلال الزيارة والدتها السيدة نوال المبارك والتي كانت أيضاً محل احتفاء المستقبلين. وبحسب صحيفة السوداني، ستحيي الفنانة نانسي عجاج حفلاً غنائياً برفقة القامة الموسيقار محمد الأمين والشاب حسين الصادق.

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