معجب يوقف (أحمد البنا) في الشارع: (أنت بتجيب البنات السمحات ديل من وين)..؟!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قام أحد معجبي الفنان الشاب أحمد البنا بإيقافه أمس الأول في الشارع ليسأله سؤالاً غريباً مفاده: (أنت بتجيب البنات السمحات ديل من وين)..؟ ويقصد الفتيات اللائي يظهرن معه في الفيديو كليبات التي يقوم بتصويرها والتي تحقق معدلات مشاهدة كبيرة تخطت في أحايين عديدة النصف مليون مشاهدة،وبحسب صحيفة السوداني، استقبل البنا سؤال المعجب بابتسامة واسعة قبل أن يخبره أن كل الفتيات اللائي يرافقنه في الكليبات هن بنات أسر محترمة ومن بيئة ديمقراطية مميزة، شاكراً إياه على إحساسه الجميل بالأشياء. المادة السابقة توقف عمليات صادر الحبوب الزيتية المقالة القادمة إستقبال نانسي عجاج بالورود في إستقبال نانسي عجاج بالورود في السعودية

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