توقف عمليات صادر الحبوب الزيتية

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
كشف رئيس شعبة مصدري الحبوب الزيتية محمد عباس حسن، عن توقف عملية الصادر ووصف الأمر بالمشكلة. وعزا عباس في تصريح، توقف الصادر لعدم إصدار أي شهادة منشأ تتم بموجبها عملية الصادر منذ حل الاتحادات، من بينهم اتحاد الغرف التجارية، مبيناً أن هنالك صادراً سودانياً بالموانيء العالمية متوقف لهذا السبب مما عده يؤثر على المصدرين ويكبدهم خسائر فادحة جراء تحملهم دفع غرامات الموانيء،وقال وغير ذلك نحن مصدرون لا علاقة لنا بأي حزب ولا كيان ولا أي مسمى، عملنا صادر وحصائل صادر. وحذر بحسب صحيفة المجهر من فقدان خزينة الدولة لحصائل الصادر خاصة وأن موسم الصادر الزراعي في أوجه وطالب بضرورة ايجاد معالجات عاجلة.
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