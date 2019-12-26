تكتيكات جديدة في عمليات بيع وشراء الدولار بالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشف متعاملون فى مجال النقد الأجنبي عن اختفاء عدد كبير من المضاربين فى الدولار الخميس من منطقة السوق العربي، وتحول معظم عمليات البيع والشراء خارج دائرة المكان. وقال متعامل فضل حجم إسمه لـ (الانتباهة أون لاين) ان استمرار حملات السلطات الأمنية دفع كثير من المتعاملين إلى تجنب التعامل داخل السوق العربى كمناطق دائمة لبيع العملة، والتوجه إلى مناطق جانبية مثل شارع النيل، أو التحرك بحذر والتداول مع المعارف فقط عبر الاتفاق بواسطة المكالمات الهاتفية. المادة السابقة نظام إلكتروني بقيمة 20 مليون يورو لمراقبة الوقود ومنع تهريبه المقالة القادمة توقف عمليات صادر الحبوب الزيتية

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