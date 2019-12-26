نظام إلكتروني بقيمة 20 مليون يورو لمراقبة الوقود ومنع تهريبه

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

ضبطت إدارة الحوسبة بوزارة الطاقة والتعدين إحدى محطات الوقود تقوم ببيع (2000) لتر منتصف الليل بطريقة غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية في مواجهة المحطة.

وقال مسؤول بإدارة الحوسبة بالوزارة لـ(اليوم التالي) إن ضبط المخالفة تم عبر نظام إلكتروني متطور التزمت وزارة الطاقة بتركيبه في محطات الوقود بـ(8) ولايات ومصفاة الجيلي ويشمل جميع محطات الوقود بتلك الولايات ، وأشار المسؤول إلى أن النظام يمكن من مراقبة حركة الوقود ومراقبته داخل المحطات وكمياته، وأكد مسؤولون أن تفعيل النظام سيمكنهم من مراقبة كل لتر وقود يتم صرفه في أي محطة بالسودان، كما يتولى مراقبة مخزونات الوقود في كل الولايات، بنظام تتبع متطور سيتم تعميمه على كل الولايات سعيًاً إلى إيقاف التهريب ومحاربة السوق السوداء، مشيراًً إلى أن النظام تم استجلابه من إحدى الدول الأوروبية بتكلفة بلغت (20) مليون يورو، في عهد النظام البائد واصطدم بعقبات كثيرة وتم إيقافه بواسطة متنفذين بالنظام البائد وأعيد تفعيله بأمر وزير الطاقة عادل علي إبراهيم في الأيام الماضية .