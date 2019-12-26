الهلال يجري مرانه الرئيسي اليوم والبعثة تُطمئن الأنصار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

خَاضَ الجهاز الفني للهلال بقيادة المُدير الفني حمادة صديقي ومُساعده محمد عبد الفتاح، تدريباً أمس في السابعة مساءً عقب وصول بعثة الفريق إلى العَاصمة التونسية، وحَطّت بعثة الهلال رَحالها بمنطقة قَمرت السّياحية القريبة من ملعب المُباراة المُحَدّد له في (رادس)، هذا وضمّت البعثة (22) لاعباً بقيادة رئيس البعثة عضو مجلس الإدارة د. سيف الدين مكي الطاهر، هذا وقد اشتمل المران على تدريبات خفيفة لتفكيك العضلات وبعض تمارين الإحماء، وسَيخوض الفريق اليَوم تَدريباً على أحد المَلاعب الفرعية سَيعمل من خلاله المَصري صدقي على تجهيز الفريق واللاعبين بشكلٍ أفضلَ، على أن يكون المران الختامي غداً الجمعة على ملعب المُباراة تأهُّباً واستعداداً لمباراة الفريق المُهمّة أمام النجم الساحلي التونسي المُقرّرة يوم السبت القادم ضمن المرحلة الثالثة من دور مجموعات أبطال أفريقيا للاندية، الى ذلك طمأنت البعثة الإدارية جماهير الهلال على وصول البعثة بسلامٍ وسط استقبال كبير من الجالية هناك، وأكد رئيس البعثة أن الروح العالية هي ما يُميِّز الجميع خاصة اللاعبين.