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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
خلت شوارع العاصمة الخرطوم اليوم، من تجار العملة، وسط ارتفاع طفيف لقيمة الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية.
وكشف متعاملون مع الأسواق الموازية للعملات، أن الحملات التي شنتها السلطات منذ يوم أمس أدت إلى اختفاء ظاهرة (السريحة).
وأوضح متعاملون لـ (باج نيوز)، أن الحملات ساهمت في رفع قيمة الجنيه السوداني أمام الدرهم الإماراتي حيث سجل سعر البيع (٢٤.٣٠) جنيه مقابل (٢٤.٦٠) جنيه خلال الأيام الماضية.
وكشفوا أن أسعار شراء الدولار انخفضت من (٨٨) إلى (٨٦) جنيهاً، فيما سجل سعر البيع (٨٧) جنيهاً مقارنة بـ(٨٩) جنيه. وأكدوا وجود حالة من الارتباك في تداولات الأسواق الموازية، ساهمت في تقليل الطلب على العملات في انتظار ما ستسفر عنه نتائج الحملات الأمنية.
وأمس، بدأت السلطات الأمنية حملات مكثفة على تجار العملة بوسط الخرطوم والقت القبض على عدد كبير منهم.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد حملات شنتها السلطات.. خلو الشوارع من تجار العملة وإنخفاض للدولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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