ريال مدريد يحلق بصدارة أكثر الأن1دية تتويجاً بالبطولات القارية والعالمية

التاريخ: 26-ديسمبر-2019 فى : رياضة 0 مشاهدة يتصدر نادي ريال مدريد الإسباني قائمة أكثر الأندية تحقيقاً للبطولات القارية عبر التاريخ متفوقاً على جميع الأندية العالمية. Advertisements ويحتل الملكي صدارة الأندية التي حققت أكبر قدر من البطولات القارية برصيد 26 بطولة وبفارق بطولتين فقط عن الأهلي المصري صاحب ال 24 بطولة. ووعلى حسب موقع (hihi2) يأتي بوكا جونيورز في المركز الثالث برصيد 18 بطولة ثم ميلان برصيد 18 بطولة فيما حل برشلونة سادساً برصيد 17 بطولة من بعده ليفربول برصيد 14 بطولة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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