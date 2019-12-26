ساوثهامبتون يصعق تشيلسي بهدفين

التاريخ: 26-ديسمبر-2019 فى : رياضة 3 مشاهدة سقط نادي تشيلسي الإنجليزي في فخ الهزيمة على أرضه وبين جماهيره أمام ضيفه ساوثهامبتون بهدفين نظيفين في إطار مباريات الجولة رقم 19 ببطولة البريميرليغ. Advertisements وكان شوط اللقاء الأول قد انتهى بتقدم ساوثهامبتون بهدف سجله مايكل أوبافيمي في الدقيقة 31. في الشوط الثاني أضاف ناثان ريدموند الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 73 لينتهي اللقاء بتلك النتيجة وذلك على حسب ما ورد في موقع (hihi2). الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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