تعليق التفاوض بين الحكومة والحركة الشعبية جناح الحلو

التاريخ: 26-ديسمبر-2019
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عقد وفد الحكومة برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق الركن شمس الدين كباشي ظهر اليوم جلسة تفاوض مع الحركة الشعبية جناح الحلو بحضور الوساطة من دولة الجنوب.
وأعلن توت قلواك رئيس وفد الوساطة في تصريح صحفي عقب الجلسة ، عن تعليق الوساطة للتفاوض في مسار الحركة الشعبية جناح الحلو لمدة أسبوعين ، استجابة لطلب الحركة من أجل التشاور مع قيادتها وقواعدها حول بعض القضايا محل التفاوض لإكمال الرؤية حولها.
وبحسب سونا أكد قلواك أن المفاوضات في هذا المسار والمسارات الأخري تسير بصورة طيبة تمهيداً للوصول إلى اتفاق سلام شامل.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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