إمهال الحركة الشعبية شمال أسبوعين لمشاورة قواعدها

أمهلت الوساطة من دولة جنوب السودان الحركة الشعبية شمال بقيادة الحلو، أسبوعين لمشاورة قواعدها.

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وأكد رئيس الوساطة، توت قلواك، مستشار حكومة دولة جنوب السودان في تصريحات صحفية عقب جلسة التفاوض بين وفد الحكومة ووفد الحركة الشعبية، أن الحركة تقدمت بطلب إمهالها لمشاورة قواعدها لأخذ رأيهم حول بعض ملفات التفاوض.

وبحسب سونا قال إن التفاوض بين الجانبين قطع مشواراً طويلاً لكن هناك بعض القضايا رأت الحركة إطلاع قواعدها عليها ومشاورتهم قبل توقيع الاتفاق.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)