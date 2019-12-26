تحالف حماية الثورة يؤكد المحافظة على التغيير

التاريخ: 26-ديسمبر-2019
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أكد تحالف القوى المدنية لحماية الثورة أهمية المحافظة على التغيير الذي أحدثته الثورة بكافة السبل لتحقيق حمايتها، مشددين على اعتماد المواطنة أساساً للحقوق والواجبات.
وتعهد التحالف في المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر اليوم بوكالة السودان للأنباء بالعمل على وحدة السودان أرضاً وشعباً ومواجهة كل أساليب التفتت الجغرافي والاجتماعي إلى جانب توحيد الجهود السياسية لمواجهة تحديات السلام والتحول الديمقراطي بالبلاد.
وبحسب سونا أكد التحالف تواثقه على إزالة التردي الأمني الذي أفرزه النظام السابق والعمل على مشروع وطني قومي من داخل وخارج السودان لبناء عمل مشترك ينقل البلاد من حالة الحرب وحكم الفرد إلى رحاب الحكم الراشد.
واعتبر التحالف أن الشباب والنساء والنقابات والمهنيين الركيزة الأساسية للتحالف، مؤكداً أن التحالف مفتوحاً لكل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني للتوقيع عليه والعمل تحت مظلته، مشيراً إلى انضمام عدد مقدر من قوى الثورة للتحالف.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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