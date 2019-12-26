إبراهيموفيتش وافق على الانتقال لميلان

التاريخ: 26-ديسمبر-2019 فى : رياضة 7 مشاهدة Advertisements أكد جيانلوكا دي ماريزيو الصحفي الإيطالي الشهير بشبكة سماي سبورت أن النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش وافق على الانتقال لصفوف نادي ميلان في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وعلى حسب ما ذكر في موقع (hihi2) بات إبرا على أعتاب العودة للروسونيري فيما أكد دي ماريزيو أن كل الاتفاقات تمت وأن الإعلان الرسمي سيكون الخميس أو الجمعة على أقصى تقدير. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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