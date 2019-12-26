إبراهيموفيتش وافق على الانتقال لميلان

التاريخ: 26-ديسمبر-2019
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أكد جيانلوكا دي ماريزيو الصحفي الإيطالي الشهير بشبكة سماي سبورت أن النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش وافق على الانتقال لصفوف نادي ميلان في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وعلى حسب ما ذكر في موقع (hihi2) بات إبرا على أعتاب العودة للروسونيري فيما أكد دي ماريزيو أن كل الاتفاقات تمت وأن الإعلان الرسمي سيكون الخميس أو الجمعة على أقصى تقدير.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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