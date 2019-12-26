تجمع الوفاق السوداني ..هناك محاولات من فلول النظام البائد لإحداث وقيعة بين المكون العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير

إستحسن تجمع الوفاق السوداني تصريحات الفريق ركن ياسر العطا عضو مجلس السيادة بشأن إستمرار الشراكة مع قوى الحرية والتغيير وتأكيداته بعدم فشل حكومة الفترة الانتقالية.

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وبحسب سونا أوضح الأستاذ محمد الحسن الصوفي رئيس التجمع أن حديث العطا لقناة الشروق حديث موضوعي ومسؤول خاصة وأن الحكومة الانتقالية لم يمض على تشكيلها فترة طويلة بالمقارنة مع المهام الجسيمة الملقاة على عاتقها لذلك الدعوة للصبر عليها دعوة منطقية ومقبولة وقال إن الحكم على حكومة الثورة بالفشل حكم لا يقوم على مرتكزات و لا تسنده أسانيد محددة ، مبيناً أن هذا الحديث ينم عن مدى التناغم والانسجام بين العسكريين والمدنيين في إدارة الفترة الانتقالية.

وقال الصوفي إن هناك محاولات من فلول النظام البائد لإحداث وقيعة بين المكون العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير بهدف زعزعة إستقرار البلاد والنيل من المكاسب التي حققها الشعب السوداني بفضل ثورة ١٩ ديسمبر المجيدة داعياً إلى ضرورة الالتفات إلى مثل هذه المحاولات وحسمها في مهدها.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)