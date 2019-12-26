التاريخ: 26-ديسمبر-2019
36 مشاهدة
إستحسن تجمع الوفاق السوداني تصريحات الفريق ركن ياسر العطا عضو مجلس السيادة بشأن إستمرار الشراكة مع قوى الحرية والتغيير وتأكيداته بعدم فشل حكومة الفترة الانتقالية.
وبحسب سونا أوضح الأستاذ محمد الحسن الصوفي رئيس التجمع أن حديث العطا لقناة الشروق حديث موضوعي ومسؤول خاصة وأن الحكومة الانتقالية لم يمض على تشكيلها فترة طويلة بالمقارنة مع المهام الجسيمة الملقاة على عاتقها لذلك الدعوة للصبر عليها دعوة منطقية ومقبولة وقال إن الحكم على حكومة الثورة بالفشل حكم لا يقوم على مرتكزات و لا تسنده أسانيد محددة ، مبيناً أن هذا الحديث ينم عن مدى التناغم والانسجام بين العسكريين والمدنيين في إدارة الفترة الانتقالية.
وقال الصوفي إن هناك محاولات من فلول النظام البائد لإحداث وقيعة بين المكون العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير بهدف زعزعة إستقرار البلاد والنيل من المكاسب التي حققها الشعب السوداني بفضل ثورة ١٩ ديسمبر المجيدة داعياً إلى ضرورة الالتفات إلى مثل هذه المحاولات وحسمها في مهدها.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر تجمع الوفاق السوداني ..هناك محاولات من فلول النظام البائد لإحداث وقيعة بين المكون العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.