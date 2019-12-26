التاريخ: 26-ديسمبر-2019 فى : رياضة 6 مشاهدة حافظ البرتغالى جوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتسبير على سجله نظيفًا من الهزائم في جولات البوكسينج داي بالبريميرليج إذ خاض 8 مباريات في “البوكسينج داي” بواقع (6 انتصارات وتعادلين)،وعلى حسب ما ورد في موقع (hihi2) هو رصيد أفضل من أي مدرب آخر في تاريخ المسابقة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مورينيو يحافظ على رقمه الفريد بالبوكسينج داي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.