المهدي: مفاوضات جوبا لن تحقق السلام الشامل

حذر رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي من عملية السلام التي تجري حالياً في جوبا، وقال إنها لن تحقق سلاماً عادلاً وشاملاً. و أشار المهدي في احتفائية بمناسبة عيد ميلاده لثلاثة أسباب تحول دون تحقيق السلام العادل والشامل أولها أن المفاوض الحكومي لم يتحرك بناء على استراتيجية متفق عليها، وثانيها أن المفاوضين في الطرف الثوري غير موحدي النظرة، وثالثها أن آلية الوساطة منقسمة ولا تحظى بالوزن المطلوب.

وأضاف المهدي “هذه بداية متعثرة يرجى تداركها حتى لا تضيع فرصة السلام التاريخية، لذلك طرحنا البديل الاستراتيجي لمشروع السلام العادل الشامل”.

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في سياق منفصل أكد المهدي أن التعافي الاقتصادي يتطلب عقد مؤتمر قومي اقتصادي للاتفاق على تشخيص الحالة، وتحديد الواجبات الذاتية المطلوبة، والاتفاق على مناشدة الأشقاء لتجنب التجاذب الذي دمر الساحة السورية والساحة الليبية، والاتفاق على دعم السودان بمشروع مارشال تنموي، فضلاً عن إقرار الأسرة الدولية أن السودان بموجب الثورة قد عبر لمرحلة تاريخية جديدة،مما يسقط تلقائياً كل العقوبات الموجهة للنظام السابق، وتأكيد الاستعداد لدعم السودان المتجه نحو التحول الديمقراطي الكامل.

وبحسب صحيفة السوداني أشار المهدي إلى أن التخلف في هذا الموقف معناه الحكم بمحاصرة السودان المتجدد بسلاسل النظام السابق والرهان على إخفاقه خاصة في ظل وجود عناصر الردة المرتبطة بالنظام السابق وهو ما يعني إتاحة الفرصة للردة سواء أتحركت سياسياً أم تآمرياً.

ودعا المهدي للتحدث مع الولايات المتحدة لتأكيد أن السودان الحر لا يرث خطايا النظام السابق، فهو نظام ارتكب جنايات في حق الوطن وفي حق العالم وفرضت عليه عقوبات وألزم بغرامات لا يرثها وليس مسؤولاً عنها، وأضاف يمكن للجهات المتضررة أن تسعى لسدادها من الأموال المنهوبة الموجودة في الخارج، ولكن سودان الثورة لا يقبل أن يرث نتائج جرائم تتعلق بنظام ثار عليه وأسقطه.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)