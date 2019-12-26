“جدو كومر” يفوض الأمل عطبرة للتفاوُض مع الأندية رسمياً

التاريخ: 26-ديسمبر-2019 فى : رياضة 5 مشاهدة أكد نجم خط دفاع نادي الأمل العطبراوي عبد القادر محمد “جدو كومر”، احترامه لنادي الأمل وجماهيره واصفاً له ببيته، وأكد من خلال الاجتماع الذي جمعه برئيس النادي مولانا جمال حسن سعيد وسكرتير نادي الأمل، أنه فوّض إدارة النادي لمُفاوضة الأندية التي ترغب في خدماته.

وعلى حسب ما ورد في (assayha) أشاد مجلس الأمل العطبراوي بخطوة اللاعب واعتبرها في الاتجاه الصحيح. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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