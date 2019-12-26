رونالدو يتفوق على ميسي في 2019

التاريخ: 26-ديسمبر-2019 فى : رياضة 5 مشاهدة Advertisements تكثر الإحصائيات والأرقام مع نهاية كل عام ، ومن بين تلك الأرقام العائدات والأرباح التي حققها الرياضيون على مدار العام مع تصدر مايويزر للقائمة بـ 915 مليون دولار يليه رونالدو بـ 800 مليون ثم ميسي بـ 750 مليون يليه لابورن جيمس بـ 680 مليون وذلك على حسب ما قيل في موقع (hihi2) . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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