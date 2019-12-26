الهلال يجري مرانه الرئيسي اليوم

التاريخ: 26-ديسمبر-2019 فى : رياضة 5 مشاهدة Advertisements يؤدي الهلال مساء الْيَوْم مراناً له بأحد الملاعب الفرعية بتونس استعداداً لمواجهة النجم الساحلي مساء السبت المقبل على حساب الجولة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا ، وعلى حسب ما ورد في صفحة (الهلال_ALHilal)على الفيس بوك كان الفريق وصل امس واختار الجهاز الفني الملعب القريب من ملعب المباراة بسوسة .. الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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