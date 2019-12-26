التاريخ: 26-ديسمبر-2019
9 مشاهدة
حلم يداعب خيال زيدان منذ فترة ليست بالقليلة حيث يأمل في التعاقد مع مبابي ولكن لصعوبة لتفاوض مع النادي الباريسي فأن الحلم الفرنسي يعيش في حالة من الانتظار بينما أشارت الآس إلى أن الأمل لازال قائمًا لدى الريال ونحن في ختام العام الحالي بأن يحمل العام المقبل انتقال مبابي ليكون أحد صفقات البلانكو وذلك على حسب ما ورد في موقع (hihi2) .. فهل يتحقق الحلم ؟!.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر هل يتحقق الحلم الريالي في 2020 ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.