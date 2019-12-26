هل يتحقق الحلم الريالي في 2020 ؟

التاريخ: 26-ديسمبر-2019 فى : رياضة 9 مشاهدة Advertisements حلم يداعب خيال زيدان منذ فترة ليست بالقليلة حيث يأمل في التعاقد مع مبابي ولكن لصعوبة لتفاوض مع النادي الباريسي فأن الحلم الفرنسي يعيش في حالة من الانتظار بينما أشارت الآس إلى أن الأمل لازال قائمًا لدى الريال ونحن في ختام العام الحالي بأن يحمل العام المقبل انتقال مبابي ليكون أحد صفقات البلانكو وذلك على حسب ما ورد في موقع (hihi2) .. فهل يتحقق الحلم ؟!. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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