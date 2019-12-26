صدقي يتطلع لإيقاف انتصارات النجم الساحلي

قال المصري حمادة صدقي مدرب الهلال السوداني، اليوم الخميس، إنه سيعمل على إيقاف انتصارات النجم الساحلي عن طريق تحقيق نتيجة ايجابية معه في تونس، ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الثانية في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتولى صدقي، مدافع الأهلي ومصر السابق، تدريب الهلال قبل أيام، خلفا للمدرب السوداني صلاح آدم، الذي أقيل من منصبه عقب الخسارة من الأهلي المصري في القاهرة (1-2) بالجولة الثانية، الشهر الحالي.

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وعلى حسب ما ورد في موقع (kooora) أضاف صدقي “سنواجه النجم في مباراتين متتاليتين، ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في تونس بعد غد السبت والفوز في المباراة الثانية بالخرطوم”.

وتابع “أتمنى أن نحقق نتائج تدعم حظوظنا في اقتناص أحد المركزين المؤهلين إلى دور الثمانية، نلعب في مجموعة صعبة للغاية بوجود النجم والأهلي الذي سنستضيفه في آخر مبارياتنا بالمجموعة، لكن نأمل أن نحسم تأهلنا قبل مواجهته في الخرطوم”.

ويحتل الهلال المركز الثاني في المجموعة بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن الأهلي، لكنهما يتأخران بثلاث نقاط عن النجم الساحلي المتصدر بست نقاط من انتصارين.

ويتذيل بلاتينيوم من زيمبابوي، الذي سيلتقي مع الأهلي في القاهرة يوم السبت أيضاً، المجموعة بدون رصيد بعد خسارته أمام النجم الساحلي والهلال.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)