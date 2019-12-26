دليل قوي على حنين نيمار لبرشلونة !

كشفت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية بأن نيمار ووالده يقاتلان من أجل أن يتألق اللاعب هذا الموسم ليعود لبرشلونة بنهاية الموسم.

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نيمار الذي سيكون أولوية للبارسا الصيف المقبل في حال كان في مستوى عالي لا يزال يحتفظ في غرفة الطعام في منزله،بصورة احتفاله مع ميسي وسواريز بهدف ضد اتليتيكو مدريد في بداية عام 2015،

وعلى حسب ما ورد في موقع (hihi2) هذه اللعبة التي غيرت موسم البارسا بالكامل حينها ليحقق الفريق خمسة ألقاب في أفضل ثاني موسم في تاريخ الفريق الكتالوني .

الخرطوم(أخبار الخليج 365)