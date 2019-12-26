هل يعود كوتينيو مرة أخرى لفريق ليفربول ؟

تألق فيليبي كوتينيو نجم منتخب البرازيل مع بايرن ميونخ أعاد له بعض البريق في الفترة الحالية وبالتالي سيسهل على برشلونة تسويقه في الصيف.

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السكايا أكدت إن كوتينهو ليس لديه مستقبل في ليفربول إذا لم يفعل بايرن ميونيخ خيار شراء اللاعب المقدر ب 120 مليون يورو.

وعلى حسب ما ورد في موقع (hihi2) برشلونة يبحث فكرة بيعه إلى البريميرليج ( توتنهام وتشيلسي واليونايتد وجهات محتملة ) وربما تأتي المفاجئة من الدوري الإيطالي ؟

الخرطوم (أخبار الخليج 365)