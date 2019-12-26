هل يعود كوتينيو مرة أخرى لفريق ليفربول ؟

التاريخ: 26-ديسمبر-2019
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تألق فيليبي كوتينيو نجم منتخب البرازيل مع بايرن ميونخ أعاد له بعض البريق في الفترة الحالية وبالتالي سيسهل على برشلونة تسويقه في الصيف.
السكايا أكدت إن كوتينهو ليس لديه مستقبل في ليفربول إذا لم يفعل بايرن ميونيخ خيار شراء اللاعب المقدر ب 120 مليون يورو.
وعلى حسب ما ورد في موقع (hihi2) برشلونة يبحث فكرة بيعه إلى البريميرليج ( توتنهام وتشيلسي واليونايتد وجهات محتملة ) وربما تأتي المفاجئة من الدوري الإيطالي ؟
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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