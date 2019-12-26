مصرع وإصابة أكثر من 20 شخصا في حادث مروري مؤلم بطريق الخرطوم مدني….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

لقي ١٧ شخصا مصرعهم وأصيب آخرون في حادث سير مأساوي، مساء الأربعاء، بمنطقة الكاملين بولاية الجزيرة.

وقال شهود عيان إن الحادث وقع نتيجة اصطدام حافلة سفرية صغيرة مع سيارة توسان بالطريق القومي الرابط بين الخرطوم ومدني، مما أدى لاشتعال النيران بالمركبتين ووفاة الركاب بداخلهما احتراقا.

وأشار الشهود إلى أن الحادثة وقعت في منطقة غير متوفر بها فرق إنقاذ ومطافي حريق، مما أدى إلى تفحم جثث الضحايا تماما.

ويعاني السودانيون من تكرار حوادث السير في البلاد بصورة لافتة، الأمر الذي يرجعه البعض إلى رداءة الطرق وضيقها. المادة السابقة المهدي..رسائل في ذكرى الميلاد…. المقالة القادمة شهود فض الإعتصام .. إجراءات الحماية..

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